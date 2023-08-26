Naci Görür depremin ardından 'özenli olunmalı' diyerek fay hattını işaret etti

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, Malatya fayına vurgu yaparak "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum" dedi.