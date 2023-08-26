Naci Görür depremin ardından 'özenli olunmalı' diyerek fay hattını işaret etti
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Görür, "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, Malatya fayına vurgu yaparak "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum" dedi.
Görür paylaşımında şunları kaydetti:
"Arkadaşlar, Tatlar-Nurhak/K.Maraş’ta 4.1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının Çardak fayının kesişme noktasına yakın bir yerde oldu. Çardak fayı üzerinde Çelikhan-Göksun arasında fazla endişe edilecek bir şey yok.
Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum. Malatya Fayı Nurhak- Kemaliye arasında KD-GB yönlü uzanmaktadır."