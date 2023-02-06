Naci Görür: Deprem bölgesinde daha önce çalışıp proje hazırladık, DPT ve TÜBİTAK reddetti

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Fox TV Ana Haber'e katıldı. Görür, bugün 10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Görür'ün açıklaması şöyle:

Sabaha yakın 4 civarında telefonum çaldı. Ben tabii anladım. Deprem olduğu söylenince televizyonu açtım ve emin olun istem dışı ağlamaya başladım. Kendime bir türlü gelemedim. Bu deprem o kadar göz göre göre geldi ki bunun geldiğini ben değil Türkiye'deki aklı başındaki tüm yer bilimciler söylemeye başladı.

Daha Elazığ depremin olduğu zaman şu anda hedef Çelek, Ermenek ve Kahramanmaraş'tır. Merkezi hükümete de çağrıda bulundum. Bilimsel veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladım. 2020-23 arasında bunu söylememize rağmen o bölgedeki yerel yöneticilerden hiçbir tepki almadık. Biri de ne söylüyorsunuz, demedi.

Doğu Anadolu Fayı üzerinde depremlerin gelebileceğini öngördük. Elazığ'da Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediğini gördüm ve kentte konferanslar verdik. İnönü Üniveriste'de konuşmalar yaptım, Malatya'da halka seslendim. Bunun üzerine bir proje hazırladık. Harita Genel Komutanlığı'nın işin içine sokarak proje hazırladık. Devlet Planlama'ya sunduk, TÜBİTAK'a sunduk, reddedildi.

Bir ülkede siyasilerin görevi vatandaşlarını yaşatmak zorundadır. Bu gerçeği biz durduramayız ama bize vereceği zararı azaltabiliriz. Türkiye'deki deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarını depreme dayanıklı kentler haline getireceğiz. Bunu da Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı'nı Şehircilik ve Afet Bakanlığı olarak yapacaksın, bütçesini de ayıracaksın ve yapacaksın.

Biz kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüm, mütehait dönüşümü olarak algıladık. Altyapıyı deprem dirençli yapacaksınız. Deprem kentinde yaşadığını bilmeyen bir halk o kenti deprem dirençli yapamaz.