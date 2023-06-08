Naci Görür açıkladı: Bu faya dikkat, küçük depremlerle kırılıyor!

Görür, "Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum Kahramanmaraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle" dedi.