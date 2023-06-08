Naci Görür açıkladı: Bu faya dikkat, küçük depremlerle kırılıyor!
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Savrun fayına dikkat çekerek, “Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum Kahramanmaraş depreminin etkisi olsa gerek” değerlendirmesinde bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 06.38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Görür, Twitter hesabından harita paylaşarak Savruk fayına dikkat çekti.
Görür, "Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum Kahramanmaraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle" dedi.
Görür'ün paylaşımı şöyle oldu: