Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!'
Kayseri'de peş peşe meydana gelen 4'ün üzerinde büyüklükteki depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama ve uyarılar geldi.
Kayseri'de peş peşe meydana gelen 4'ün üzerindeki depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Depremin meydana geldiği fay hakkında bilgiler veren Naci Görür, depremin düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde meydana geldiğini ve bu zonun da Kuzey Anadalu Fay Hattından ayrılıp Mersin’e kadar uzandığını ifade etti.
Görür'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;
"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF’dan ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur.