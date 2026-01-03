MYK ve PM Tarihleri Belli Oldu: CHP'de Yeni Yıl Mesaisi Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de yeni yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 5 Ocak Pazartesi, Parti Meclisi (PM) ise 8 Ocak Perşembe günü toplanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki 2026'nın ilk MYK toplantısı 5 Ocak Pazartesi saat 11.00'de parti genel merkezinde başlayacak. Toplantıda, yeni yıl hedefleri, siyasi gelişmeler, tutuklu belediye başkanlarının süren davaları ve etkinlik takvimi görüşülecek, dış politika ve ekonomiye dair değerlendirmeler yapılacak.

PM 8 OCAK'TA

Yeni yılın ilk PM toplantısı ise 8 Ocak Perşembe saat 13.30'da yapılacak.

Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantının gündeminde, 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikalarına dair görüş ve öneriler, örgüt ve saha çalışmalarına dair öneri ve beklentiler yer alacak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına dair bilgilendirme ve rapor yazım süreci değerlendirmesi olacak.

Öte yandan Özel'in pazartesi MYK'nın ardından kapalı grup toplantısı yapması, salı ise TBMM'de Grup Toplantısı'nda konuşması bekleniyor.

BEYKOZ'DA MİTİNG

CHP'nin İstanbul'un her ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul Beykoz'da yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in, 9 Ocak Cuma günü Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kanaat önderleriyle, 10 Ocak Cumartesi günü ise 81 il başkanıyla parti genel merkezinde toplantı yapması planlanıyor.

