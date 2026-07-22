MYK Sonrası Açıklandı: CHP'de 4 İl Başkanı Görevden Alındı

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP MYK toplantısının ardından Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanları görevden alındı.

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MYK Sonrası Açıklandı: CHP'de 4 İl Başkanı Görevden Alındı
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CHP'de görevden alma dalgası sürüyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanları ile merkez ilçe yönetimlerinin görevden alındığını açıklayan Sarı; Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'a yeni il başkanları atandığını duyurdu. Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 55'e çıktı.

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