İnfaz mı İntihar mı? Müzisyenin Cansız Bedeni Arazide Bulundu
Batman'da 32 yaşındaki Bengin Tokay'ın cansız bedeni, silahla vurulmuş halde boş arazide bulundu. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Tokay'ın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Batman Beşiri Organize Sanayi mevkiinde düğün salonlarında müzisyenlik yapan 32 yaşındaki Bengin Tokay boş arazide ölü bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Tokay'ın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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