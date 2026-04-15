Müzisyen Umut Emre Aytekin Cinayetinde Karar: 'Gururuma Yediremedim' Diyen Sanıklara Tahrik İndirimi

İstanbul Güngören'de bir restoranda tartıştıkları müzisyen Umut Emre Aytekin’i tekme ve yumruklarla darp ederek ölümüne neden olan iki sanık hakkında mahkeme, "kasten öldürme" suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların "tahrik edildik" savunması, müebbet hapis cezasında indirime gidilmesine neden oldu.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, geçtiğimiz şubat ayında müzisyen Umut Emre Aytekin’in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılama tamamlandı. Tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu, cinayet suçundan mahkum edildi.

KÜFÜRLÜ TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Olay günü bir fast food dükkanında oturan sanıklar, yan masadaki Aytekin ile "boş tepsiler" ve "yer işgali" nedeniyle tartışmaya başladı. İddianameye yansıyan ifadelere göre, Aytekin’in sanıklara yönelik küfürlü konuştuğu ve "Kahvenizi gidin evinizde için" dediği öne sürüldü.

'GURURUMA YEDİREMEDİM'

Sanık Hayrettin Öztaşçı, bu sözleri "gururuna yediremediğini" belirterek Aytekin’e saldırdığını itiraf etti. Sanık Ceyhun Tuzcu ise Aytekin yere düştükten sonra sırtına tekmeler savurduğunu kabul ederken, her iki sanık da olaydan pişman olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Raporda, Umut Emre Aytekin’in ölüm nedeninin aldığı darbeler sonucu meydana gelen künt kafa ve boyun travmasına bağlı kanama olduğu kesinleşti.

'TAHRİK' İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanıkları önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak olayın başlangıcındaki karşılıklı tartışmayı ve maktulden kaynaklandığı iddia edilen ağır sözleri göz önünde bulunduran heyet, "haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezayı 18’er yıla düşürdü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

