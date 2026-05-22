'Mutlak Butlan' Kararı Elden İletildi: 'Şu An İtibarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP’nin son kurultaylarına yönelik verdiği "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararı, mahkeme tarafından görevlendirilen icra memurları aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştırıldı.

ÇALIŞMA OFİSİNDE ELDEN TEBLİGAT

İcra müdürlüğü heyeti, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını infaz etmek üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisine gitti.

Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin itirazlarına rağmen, hukuki süreci başlatan daire kararı Kılıçdaroğlu'na elden tebliğ edildi. Bu imza ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun hukuken CHP Genel Başkanlığı makamına iade süreci resmen tescillenmiş oldu.

'GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'DUR'

Tebligat işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemenin kararının haklılıklarını ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

Gazetecilerin yönelttiği, "Görev şu anda tebliğ edildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu artık genel başkan diyebilir miyiz?" sorusuna ise Üregen, "Evet, şu an CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" yanıtını verdi.

'UFAK TEFEK PROSEDÜRLER KALDI'

Sürecin tamamen tamamlanıp tamamlanmadığına yönelik soru üzerine ise Üregen, henüz tamamlanması gereken ufak tefek prosedürlerin bulunduğunu ve bunlarla ilgili süreç içerisinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı.

Kaynak: AA