'Mutlak Butlan' Kararı Birazdan Tebliğ Edilecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nce görevlendirilen İcra Müdürlüğü heyeti, Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı resmiyete dökmek üzere CHP Genel Merkezi binasına gidiyor.

KILIÇDAROĞLU’NA ELDEN TEBLİĞ EDİLDİ

CHP’de yönetimi hukuken eski liderliğe iade eden süreçte ilk resmi hamle yapıldı. Mahkemenin görevlendirdiği icra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisine giderek 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve yürütmeyi durdurma kararını Kılıçdaroğlu’na elden tebliğ etti.

İcra memurları ile birlikte gelen davacılardan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, "Görevlendirmeyi tebliğe geldik genel başkanımıza" dedi.

Üregen, tebliğin ardından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kaydetti:

"36'ncı Hukuk Dairesi bir karar verdi dün ve bu karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Artık bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. CHP'nin genel başkanı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tebligatı almasıyla birlikte gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.

'İÇERİ DAVET ETMEYİZ'

Özgür Özel yönetiminin dün gece ilan ettiği "Saraçhane Modeli Genel Merkez Direnişi" kapsamında parti kurmayları kapıya indi. Aralarında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi’nin de yer aldığı üst düzey bir ekip, icra memurlarını karşılamak üzere ana kapıda konumlandı.

Gazetecilerin "İcracıları yukarı davet edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Tanımadığımız bir kararı getirenleri yukarı davet etmemizi bekliyor musunuz?"

