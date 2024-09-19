Mutfakların Vazgeçilmez Ürünlerini Üretiyordu: Dev Şirket İflas Etti
Mutfakların ve hayatın her alanında taşıdığımız suluk ve saklama kaplarının üreticisi dev şirket iflas etti. Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflasın eşeğine geldi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, borçlarını ödeyemediği için iflas başvurusunda bulundu. 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle mahkeme koruması arayan şirketin, iflas başvurusu sonrası hisseleri %15,8 değer kaybetti. Tupperware'in CEO'su Laurie Ann Goldman, şirketin son yıllarda zorlu ekonomik koşullar nedeniyle mali açıdan sıkıntıya girdiğini belirtti ve iflas başvurusunun şirket için ileriye dönük en iyi çözüm olduğunu söyledi.
Kaynak: Gerçek Gündem