Müteahhit Sokak Ortasında Öldürüldü

Balıkesir'de 57 yaşındaki müteahhit Recep Özdemir, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Özdemir, hayatını kaybetti. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Müteahhit Sokak Ortasında Öldürüldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen Recep Özdemir, saat 15.00 sıralarında kaldırımda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, tabancayla Özdemir'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 2 mermi isabet eden Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Recep Özdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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