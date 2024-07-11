Müşterisini Öldüren Köpek Eğitmenine 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Mersin'de köpek eğitmeni ile müşteri arasındaki kavgada kan aktı. Kavgada müşterisini öldüren köpek eğitmeni için verilen ceza belli oldu.

Son Güncelleme:
Müşterisini Öldüren Köpek Eğitmenine 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim 2023’te merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan (35), klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan Özdemir ile tartıştı. Köpek muayenesine ilişkin alacak-verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan köpek eğitmeni Özdemir, Bozdoğan’ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Zanlı olaydan sonra kaçarken, Bozdoğan kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

’İYİ HAL’ VE ’HAKSIZ TAHRİK’ İNDİRİMİ

Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Özdemir, hazır bulundu. Bozdoğan’ın yakınları ile taraf avukatların da katıldığı duruşmada, söz verilen Bozdoğan’ın yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın ’kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Özdemir, yaşananların isteyerek olmadığını belirterek, ’Bozdoğan’ın tartışma sırasında silah çekmesiyle olay buralara geldi. Adaletinize güveniyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Özdemir’e ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza, ’iyi hal’ ve ’haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü. ’Ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da 1 yıl 8 ay ceza alan Özdemir, toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme:
Tüy Toplama Aparatından Uyuşturucu Çıktı Tüy Toplama Aparatından Uyuşturucu Çıktı
İBB Meclisi'nde Kavga Çıktı: Oturuma Ara Verildi İBB Meclisi'nde Kavga Çıktı: Oturuma Ara Verildi
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
'Cebinde 10 Bin Lirası Olanlar' Diyerek Anlattı: İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama
Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın
Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar! Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki 4 Şehri İşaret Etti: 'En Büyük Depremler Burada Olacak' Japon Deprem Uzmanından Korkutan Açıklama