Müşteriler Tedirgin! 'Suç Örgütüyle Bağlantılı Usulsüz Kredi' Skandalı... Halkbank'tan Açıklama Geldi

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporda, kara para aklamak için kullanılan 50 şirketin mercek altına alındığı ve Halkbank’ın bu şirketlere 550 milyon TL kredi verdiği iddialarına yönelik açıklama geldi.

Timur Soykan, ilgili haberinde "MASAK raporunda Halkbank’ın bu şirkete kredi yağdırdığı bir tablo ile anlatıldı. 2021-2022 yıllarında 25 kredi verilmiş. Kamu bankasından, yani halkın bankasından mafyanın şirketine verilen toplam kredi miktarı: 480 milyon 515 bin TL. Halkbank, mafyanın kara parasının aklandığı Ayyıldız Tünel A.Ş.’ye 1 Haziran 2022 tarihinde tek seferde 150 milyon TL kredi vermiş. Üstelik Ayyıldız Tünel A.Ş., bu kredi karşılığında De Solar 7 Limited Şirketi’nin hisselerini rehin göstermiş. MASAK, Ayhan Bora Kaplan ile ilgili raporunu hazırlarken Halkbank’tan 150 milyon TL kredi verilirken hisseleri rehin alınan De Solar 7 şirketinin değerleme raporunu istedi. Elbette bir banka, kredi karşılığında kendisine rehin verilen şirketin değerini önceden analiz etmiş olmalıydı. Ancak Halkbank, yurttaşın parasını mafyaya verirken şirket değerleme raporu bile hazırlamamıştı. Sadece şirketin 150 milyon TL’nin çok ama çok altında olan cihaz ve ekipmanlarına dair göstermelik bir rapor kredi dosyasına konulmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

HALKBANK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Halkbank, konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, “Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74 üncü madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Halkbank’ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Son günlerde bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir. Konuyla ilgili olarak 20 Kasım 2023 tarihinde de Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklama yapılmıştır.

'SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ'

Bankamız kredilerin tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında Bankacılık Kanununa ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket etmektedir. Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılması söz konusu dahi olamaz.

Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74 üncü madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur."