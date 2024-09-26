'Müstehcenlik' Suçuyla Tutuklanmıştı! Jahrein'den Ünlü Oyuncu Hakkında 'Hakaret' Şikayeti

Müstehcenlik suçundan tutuklanan 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç kendi söylediklerini unuttu. Oyuncu Elçin Sangu hakkında 'hakaret' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

'Müstehcenlik' Suçuyla Tutuklanmıştı! Jahrein'den Ünlü Oyuncu Hakkında 'Hakaret' Şikayeti

Sosyal medyada “Jahrein” lakabıyla bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç’un ünlü oyuncu Elçin Sangu’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

'ÇOMAR' KELİMESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan, açtığı yayınlarda ve sosyal medya hesaplarından insanları hedef göstermekten ve insanlara hakaret etmekten geri durmayan Jahrein, sosyal medyadan tartıştığı oyuncu Elçin Sangu hakkında kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

GELİŞMEYİ ELÇİN SANGU DUYURDU

Sangu'nun, Sonuç hakkında sarf ettiği "Gamerın çomarına denk geldik" ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jahrein lakaplı Sonuç’un kendisinden şikayetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaşarak, “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik.” yorumunda bulundu.'Müstehcenlik' Suçuyla Tutuklanmıştı! Jahrein'den Ünlü Oyuncu Hakkında 'Hakaret' Şikayeti - Resim : 1

Elçin Sangu bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak oynadığı oyunun kapak fotoğrafını paylaşıp; “şimdi oyunuma dönebilirim” notunu düştü.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jahrein lakaplı Sonuç, müstehcen içerikli paylaşımları gerekçe gösterilerek ikamet ettiği Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Jahrein’in tutuklandığı haberini ise İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci’nin sosyal medyadan duyurmuş olması dikkat çekmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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