Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan Jahrein tutuklandı.

Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan 'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı.

Ahmet Sonuç dün Antalya'da gözaltına alınmıştı. Antalya Emniyeti, gözaltı sebebinin 'müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein’in tutuklandığını açıkladı.

Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi."

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği… — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 13, 2024

NE OLMUŞTU?

Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada “Jahrein” ismiyle bilinen Ahmet Sonuç’un gözaltına alındığını ve ‘müstehcenlik’ suçundan işlem başlatıldığını açıklanmıştı.

Sonuç, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayında "Hanımın kardeşi neyim oluyor l*n? neyim oluyor l*n o benim? Kayinço mu oluyor? Baldız mı? Baldız olsa çoktan s**miştim" ifadelerini kullanmıştı. Sonuç'un bu sözleri büyük tepki çekmişti.