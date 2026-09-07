Müstehcenlik Soruşturmasında 184 Hesaba Erişim Engeli: İşte O İsimler

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Soruşturma kapsamında alınan karar, ilgili platformlara bildirildi. Erişime engellenen hesaplar arasında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu belirtildi.

Başsavcılığın talimatıyla erişime engellenen hesaplardan bazıları şöyle:

Esra Rabia Ünal

Fidan Atalay

Elif Karaaslan

Ayşe Çelik

Gizem Bağdaçiçek

Ebru Arman

Alya Vural

Zeynep Çağış

Berilşah

Mika Slowana

Wettpolly

Ben Zelal

Kararın, sosyal medya platformlarında yayımlanan ve müstehcen içerik kapsamında değerlendirilen paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında alındığı belirtildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında yayımlanan içeriklerin incelenmesine devam ediliyor. Erişim engeli kararı, hesap sahiplerinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Hesap ve bağlantılara yönelik tedbirin soruşturma kapsamında uygulandığı, hukuki sürecin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA