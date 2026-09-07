Müstehcenlik Soruşturmasında 184 Hesaba Erişim Engeli: İşte O İsimler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında 184 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi.
Soruşturma kapsamında alınan karar, ilgili platformlara bildirildi. Erişime engellenen hesaplar arasında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu belirtildi.
Başsavcılığın talimatıyla erişime engellenen hesaplardan bazıları şöyle:
Esra Rabia Ünal
Fidan Atalay
Elif Karaaslan
Ayşe Çelik
Gizem Bağdaçiçek
Ebru Arman
Alya Vural
Zeynep Çağış
Berilşah
Mika Slowana
Wettpolly
Ben Zelal
Kararın, sosyal medya platformlarında yayımlanan ve müstehcen içerik kapsamında değerlendirilen paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında alındığı belirtildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında yayımlanan içeriklerin incelenmesine devam ediliyor. Erişim engeli kararı, hesap sahiplerinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Hesap ve bağlantılara yönelik tedbirin soruşturma kapsamında uygulandığı, hukuki sürecin ise devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA