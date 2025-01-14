Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı, Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu

Osmaniye’de müstakil evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yaşlı çiftin evinde çıkan yangın kısa süre içinde söndürülürken yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı, Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu

Osmaniye’de Ulaşlı Mahallesi 11507 Sokak'ta 85 yaşındaki Yavuz Savaşçı ve eşi Müzeyyen Savaşçı’nın yaşadığı müstakil evde yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük panik yarattı.

Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı, Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu - Resim : 1

Dumandan etkilenen yaşlı kadın, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, evde büyük hasar çıktığı öğrenildi.

Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı, Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu - Resim : 2

Kaynak: AA

İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti
AVM’de Metrelerce Yükseklikten Aşağı Düşmüştü! Sezer Pekruh’a Acı Veda Metrelerce Yükseklikten Aşağı Düşen İşçiye Acı Veda
Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu? Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu?
Kraliçe Elizabeth'i Ayakta Uyutmuşlar: Burnunun Dibinde Sovyet Casusu Varmış Kraliçe Elizabeth'i Ayakta Uyutmuşlar