Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı, Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu
Osmaniye’de müstakil evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yaşlı çiftin evinde çıkan yangın kısa süre içinde söndürülürken yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Osmaniye’de Ulaşlı Mahallesi 11507 Sokak'ta 85 yaşındaki Yavuz Savaşçı ve eşi Müzeyyen Savaşçı’nın yaşadığı müstakil evde yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük panik yarattı.
Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen yaşlı kadın, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, evde büyük hasar çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA