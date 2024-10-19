Mustafa Sandal'dan Sağlık Bakanı'na Tepki: 'Yapamıyorsan İstifa Edeceksin'

Şarkıcı Mustafa Sandal, Yenidoğan çetesinin ortaya çıkan skandallarına sessiz kalmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına yönelik sert eleştirilerde bulunan Sandal, “Yapamıyorsan da istifa edeceksin, o koltuğu 'meşgul' etmeyeceksin!” dedi.

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Mustafa Sandal'dan Sağlık Bakanı'na Tepki: 'Yapamıyorsan İstifa Edeceksin'

Son günlerde gündeme oturan Yenidoğan Çetesi skandalı ile ilgili bir tepki de Mustafa Sandal’dan geldi.

Mustafa Sandal'dan Sağlık Bakanı'na Tepki: 'Yapamıyorsan İstifa Edeceksin' - Resim : 1

'YAPAMIYORSAN İSTİFA EDECEKSİN'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sert eleştirilerde bulunan Sandal, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin en büyük skandalı patlamış, bebekler para için öldürülmüş, Sağlık Bakanı 'Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor' diyor. Meşgul değil, ana konumuz bu! Biraz da siz meşgul olun da hala açık olan o hastaneler kapatılsın! Yapamıyorsan da istifa edeceksin, o koltuğu 'meşgul' etmeyeceksin!"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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