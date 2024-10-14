Mustafa Sandal'dan Gündem Olan 750 TL Tepkisi: O Paylaşıma Yorum Yağdı

AKP'nin tasarısıyla 100 bin TL’nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan vatandaşlara 750 TL katkı payı ödeme şartı getirilirken, kamuoyundan tepkiler art arda geldi. Ünlü şarkıcı MUstafa Sandal da limitini 99 bin TL'ye düşürenler arasına katıldı.

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Mustafa Sandal'dan Gündem Olan 750 TL Tepkisi: O Paylaşıma Yorum Yağdı

AKP'nin hazırladığı yeni tasarıyla, 100 bin TL’nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan vatandaşların her yıl Ocak ayında 750 TL Savunma Sanayii Katkı Payı ödemesi öngörülürken, kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal’dan geldi.

Mustafa Sandal'dan Gündem Olan 750 TL Tepkisi: O Paylaşıma Yorum Yağdı - Resim : 1

Vatandaşlar limitlerini 99 bin TL’nin altına düşürmek için adeta sıraya girerken, Mustafa Sandal’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar…” notunu düştü.

Sandal paylaşımına kart limitinin görselini de ekledi.

Mustafa Sandal'dan Gündem Olan 750 TL Tepkisi: O Paylaşıma Yorum Yağdı - Resim : 2

Sandal'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından birçok beğeni alırken, paylaşıma da yorum yağdı.

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