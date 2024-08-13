Mustafa Sandal'dan Çarpıcı Paylaşım: Şu Karede Tutuklanan Sadece Bir Kişi Var!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sokak röportajında Instagram’a getirilen erişim engelini ve AKP iktidarını eleştiren Dilruba Y. isimli vatandaşın tutuklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından dikkat çekici bir kolaj paylaşan Mustafa Sandal, “Şu karede tutuklanan sadece bir kişi var!” dedi.

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Mustafa Sandal'dan Çarpıcı Paylaşım: Şu Karede Tutuklanan Sadece Bir Kişi Var!

Tüylü Mikrofon isimli YouTube kanalının sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesini ve AKP iktidarını eleştiren Dilruba Y. isimli vatandaş, dün sabah gözaltına alındı. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilruba Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilruba Y.'nin tutuklanmasına tepki yağarken, bir paylaşım da Mustafa Sandal'dan geldi.

Mustafa Sandal; Dilruba Y. ile İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi yazar Eylem Tok ile kaçarak ABD'de yakalanan Timur Cihantimur, İstanbul Beykoz’da meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne yol açan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık ve İstanbul’da kaza yaparak motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un fotoğraflarının yer aldığı bir kolaj paylaştı.

Sandal, paylaşımına 'Şu karede tutuklanan sadece bir kişi var! #DilrubaSerbestBirakilsin' notunu düşerek, Dilruba Y.’ye destek verdi.

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