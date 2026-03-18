Mustafa Kemal Atatürk'ten Çanakkale Savaşı'nın Kaderini Değiştiren Telgraf! 111 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale Cephesi'nde Osmanlı ordusu, İtilaf Devletleri’nin kendi aralarındaki telsiz görüşmelerini takibe alarak büyük bir avantajı ele geçirdi. Bu dinlemeler sayesinde düşman birliklerinin konumu, asker sayısı ve yardım talepleri anlık olarak belirlendi.

ATATÜRK’ÜN TELGRAFI DETAYLARI ORTAYA ÇIKARDI

Dönemin 19. Fırka Komutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün birliklerine gönderdiği bir telgraf, bu istihbaratın sahada nasıl kullanıldığını net bir şekilde gösteriyor. Telsiz üzerinden düşman komutanının yardım istediğini öğrenen Atatürk, karşılarındaki kuvvetin zayıfladığını belirleyerek şu talimatı verdi:

“Karşımızdaki düşman komutanının, telsizle ‘Buraya yardım gemileri gönderiniz’ şeklinde başvuruda bulunduğu, müstahkem mevkiden ele geçirilen telsiz mesajından anlaşılmıştır. Sonuç olarak, karşımızda bir alay, yani dört tabur asker bulunmaktadır. Düşmanın takviye birlikleri almasına fırsat vermeden taarruz (saldırı) harekatına devam ediniz ve düşmanı bulunduğu mevzilerden çıkarınız.

‘HEMEN HAREKETE GEÇİNİZ’

Bunun için daha önceki emrimde belirttiğim şekilde, 125. Alay’ın bir taburunu 27. Alay’a gönderecek ve kalan kuvvetle 14. Alay’ın yedek birliğini oluşturacaktır. Gerek 14. gerekse 27. Alay ile sol kanadımızdaki diğer birlikler, hemen alayın gerideki yedek kuvvetlerini de yanlarına alarak düşmana hızlı ve kesin bir darbe indirmek üzere hemen ileri harekete geçiniz. 15. Alay, cephe hattının gerisine çekilmiştir. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu birlikleri, piyademizin ileri harekatını takip ederek onları koruyacaktır”

EN İNCE DETAYINA KADAR YAPILAN PLAN

Atatürk, telgrafında birliklerin nasıl yardımlaşacağını ve topçu atışlarının piyadeyi nasıl destekleyeceğini en ince ayrıntısına kadar planladı. Telsizden gelen kritik bir bilginin hızla askeri emre dönüşmesi, savaşın kaderini belirledi.

ATATÜRK BOMBARDIMANA MARUZ KALDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart 1915'te Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ile Seddülbahir bölgesindeki birlikleri denetlerken Birleşik Filo'nun bombardımanına maruz kaldığını aktardı. Dr. Sabah, Atatürk'ün Arıburnu Muharebeleri raporunda yaşananları kaleme aldığını belirtti.

ATATÜRK RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

ÇOMÜ'den Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Deniz Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü kapsamında savaşın kaderini değiştiren komutan olan 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bey'in (Atatürk) Arıburnu Muharebeleri raporunda 18 Mart gününe dair kaleme aldığı ifadelere dikkat çekti.

Dr. Sabah, Yarbay Mustafa Kemal Bey'in kendi eliyle kaleme aldığı belgede, 18 Mart 1915'te Müstahkem Mevki Komutanı Tuğgeneral Cevat Paşa ile Seddülbahir bölgesindeki birlikleri denetlemeye giderken Birleşik Filo'nun bombardımanına yakalandıklarına yer verdiğini dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Askeri Ataşesi olduğu dönemde kendisinin de ısrarlı talepleri neticesinde 20 Ocak 1915'te 19'uncu Tümen Komutanlığı'na atandığını söyleyen Dr. İsmail Sabah, "Bu atamanın akabinde 31 Ocak 1915 tarihinde Gelibolu'ya gelerek 19'uncu Tümen'in kurulmuş olan aksamını buradan alarak Tekirdağ'a geçmiştir. Ancak Çanakkale Boğazı'na yönelik artan tehdit nedeniyle Müstahkem mevkisinin savunulması maksadıyla Eceabat'a sevk olunmuş ve 25 Şubat 1915'te Eceabat'a gelmiş ve buradaki binaya yerleşmiştir" ifadelerini kullandı.

‘SÜREÇTEKİ EN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ’

Dr. Sabah, sözlerine devam ederek, "Aynı zamanda bölgede 9'uncu Tümen'e bağlı olan 26 ve 27'nci alayların da komutasını üstlenerek Maydos Mıntıka Komutanlığı görevini de üstlenmiştir. Fakat tarihin bir garip tesadüfü sonucu 25 Şubat, Atatürk'ün 19'uncu Tümen'le birlikte Eceabat'a ayak bastığı gün, Çanakkale Boğazı'na da ikinci büyük saldırının gerçekleştiği güne tesadüf etmiştir. 19 Şubat'ta Çanakkale Boğazı'na saldıran Birleşik Filo maksadına ulaşamamış, yani boğazın giriş kısmındaki savunma gücünü kıramamış ancak 25 Şubat'ta Çanakkale Boğazı'nın girişindeki tabya ve kalelerdeki savunma gücünü kırabilme başarısını göstermiştir. Yani Mustafa Kemal Bey'in Eceabat'a ayak bastığı gün 18 Mart'a giden süreçteki en önemli günlerden biri olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

‘BİR SAAT İÇERİSİNDE HAREKTE HAZIR OLUN’ EMRİ

Atatürk'ün verdiği emirlerin incelendiğini belirten Dr. İsmail Sabah, "Mustafa Kemal Bey Maydos Mıntıka Komutanı olmasının da verdiği sorumlulukla Gelibolu Yarımadası'nın Ege Denizi'ne bakan sahillerinin savunulmasından sorumlu bir komutan haline gelmiştir. Sorumluluk alanına baktığımızda ise Ece Limanı'ndan Morto Limanı'na kadar olan kısmın sorumluluğuna verildiğini görmekteyiz. Mustafa Kemal Bey'in Maydos Mıntıka Komutanı olarak verdiği ilk emirleri incelediğimizde kendilerine herhangi bir vazife düşmesi anında görevlerini taarruzla yani saldırarak yapacaklarının emrini verdiğini görmekteyiz. 19 Şubat ve 25 Şubat'taki saldırılar aynı zamanda gerektiğinde hızlı hareket edebilmenin ya da hızlı karşılık verebilmenin önemini de ortaya çıkardığından birliklerden gerektiğinde bir saat içerisinde harekete hazır olmalarını istemiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA-İHA