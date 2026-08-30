Mustafa Çİftçi'den Provokatörlere Net Mesaj: Hak Ettikleri Muameleyi Görecekler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da yaşanan provokasyona dair açıklama yaptı. Çiftçi, "Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Milli Birlik ve Kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Mustafa Çİftçi'den Provokatörlere Net Mesaj: Hak Ettikleri Muameleyi Görecekler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör provokasyonuna dahil olduğu tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

'HİÇ KİMSEYE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini belirtti.

"Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." açıklamasında bulunan Çiftçi, Milli Birlik ve Kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğinin altını çizdi.

Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişinin, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır."

Kaynak: DHA

Etiketler
Provokasyon Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Donanmadan 30 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda Gövde Gösterisi Donanmadan 30 Ağustos'ta Gövde Gösterisi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
CHP Cumhurbaşkanı Adayını Açıklamaya Hazırlanıyor! Gürsel Tekin O Tarihe İşaret Etti CHP Cumhurbaşkanı Adayını Açıklamaya Hazırlanıyor! Gürsel Tekin O Tarihe İşaret Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Dehşet: Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti Ankara'da Dehşet: Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
Kalp Krizi Geçirmişti! Cem Yılmaz'ın Son Durumunu Ağabeyi Can Yılmaz Açıkladı Kalp Krizi Geçirmişti! Cem Yılmaz'ın Son Durumunu Ağabeyi Can Yılmaz Açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Oğlu Yair Netanyahu'yu 'Suikast' Korkusu Sardı: Apar Topar ABD'den Çıkartıldı Netanyahu'yu 'Suikast' Korkusu Sardı: Apar Topar Ülkeden Çıkartıldı
Avrupa Birliği'ne Şok: İzlanda'da Yapılan 'Katılım Referandumunda' Sandıktan 'Hayır' Çıktı O Ülkede Sandıktan 'Hayır' Çıktı
Akaryakıtta ÖTV Düzenlemesi Hayata Geçiyor! Motorin Kritik Eşiği Aşacak Akaryakıtta ÖTV Düzenlemesi Hayata Geçiyor! Motorin Kritik Eşiği Aşacak