Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Muş'ta uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Muş Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturuculara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün bir evde yapılan aramada bin 278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı” denildi.

Kaynak: İHA

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