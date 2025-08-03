Muş'ta Trafik Kazası, 1 Yaralı

Muş'ta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muş'ta Trafik Kazası, 1 Yaralı
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Muş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Göletli Park karşısında meydana geldi. Henüz plakası öğrenilemeyen bir araç, sürücüsünün yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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