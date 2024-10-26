Muş'ta Teknoloji Bağımlılığına Karşı Doğa Yürüyüşü

Muş’ta “Teknoloji bağımlılığına karşı yöresel çocuk oyunları” projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından düzenlen etkinlikte sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen doğaseverler, kentin ünlü Mehmetcan Bağları’na doğa yürüyüşü düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte doğa tutkunları, şehrin doğal güzelliklerini keşfetti. Gezi boyunca dernek yetkilileri, katılımcılara Muş’un tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgiler verdi.

Muş Kültür Sanat Doğa Derneğinin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları Projesi kapsamında gerçekleşiyor. Bugün, bu projenin üçüncü etkinliğini ilimizde düzenliyoruz ve 18-29 yaş arası gençlerimizle birlikte doğa yürüyüşüne çıktık. Bu etkinlik, ilimiz için örnek teşkil eden çok değerli bir etkinlik. Türkiye genelinde gördüğümüz ilgi ve tebriklerle gençlerimizi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün burada farklı gençler bir araya gelerek yeni dostluklar kuruyor; doğanın içinde, alışılmışın dışında bir ortamda yürüyüş yapıyorlar, etkinliklere katılıyorlar. Bu da projenin asıl amacını yansıtıyor. Bu kapsamda, ilimizin farklı bölgelerini ve güzelliklerini gençlerimize tanıtma fırsatı buluyoruz. Şu an Bağlar'da, doğayla iç içe kültürümüzü öğreniyorlar ve ilimizin güzel ortamlarını keşfediyorlar. Muş Kültürü Derneği ile bu tür etkinliklerde yer almaya devam etmeyi planlıyorlar” dedi.

Muş Kültür Sanat Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak ise dernek olarak yıllardan beri doğa ve kültürel sanatsal faaliyetlerini icra ettiklerini söyleyerek, “İçişleri Bakanlığına sunmuş olduğumuz proje kapsamında, bugün doğa etkinliğiyle buradayız. Duyurularımızı sosyal medya üzerinden yaptık. Özellikle üniversite öğrencileri, genç arkadaşlarımızın katılımı var bugün. Bu doğa etkinliklerimizin tabii devamı gelecek.

Şu anda Mehmetcan Bağları'ndayız. Buraya gelirken yine bağların doğal güzelliklerinin içerisinden geçerek birçok yeri gezdik. Arkadaşlara tanıtımlarda bulunduk. Yeşille ve doğayla buluştuk. Güzel bir etkinlik oldu. Şu ana kadar arkadaşlarımızdan aldığımız mesajlar olumlu. Burada olmaktan mutlular. Tabii biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.

Doğa gezisine katılan gençlerden Serdar Toprak da düzenlenen yürüyüş ile Muş’un güzelliklerini ilk defa keşfetme fırsatı bulduklarını ifade ederek, “Yorucu bir yürüyüş oldu ama sonunda Muş'un eşsiz doğasıyla tanıştık; derelerden geçtik ve etkinlik kapsamında Muş’un Bağları adı verilen bölgeyi gezme şansı yakaladık. Adını daha önce duymuştum ancak bu etkinlik sayesinde ilk kez görme imkânı buldum. Çok güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA