Sit Alanında Kaçak Kazı: 7 Kişi Yakalandı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Ocak'ta bir kişinin ahırında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, zemine doğru 9 metre 30 santimetre derinliğinde ve 2 metre 70 santimetre genişliğinde kazılmış bir alan tespit edildi. Kazı alanında hilti, 2 el dedektörü, matkap, taş motoru, 2 gaz maskesi, define arama çubukları, kazma, balyoz ve kürek gibi kazı malzemelerine el konuldu. Şüpheliler, Muş Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA