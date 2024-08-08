Muş'ta Piknik Faciası: Baraja Giren 2'si Çocuk 4 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp

Muş'ta piknik için baraja giden aile faciayı yaşadı. Göle giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi suda boğularak hayatını kaybetti. Kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Muş'ta Piknik Faciası: Baraja Giren 2'si Çocuk 4 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp

Muş’un Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu.

Muş'ta Piknik Faciası: Baraja Giren 2'si Çocuk 4 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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