Muş'ta Korkutan Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Muş'ta iki otomobil feci şekilde çarpıştı. Korkutan kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Muş'ta Korkutan Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Muş Sultan Alparslan Havalimanı kavşağında Arif U. yönetimindeki 25 ABA 984 plakalı otomobil ile Sait Nur D. idaresindeki 34 PE 4575 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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