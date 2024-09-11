Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkarılırken 5 kişi yaralandı.

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Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Muş'un Korkut ilçesi Karakale Karakolu mevkisinde akşam saatlerinde F.Ç. yönetimdeki Volkswagen Passat marka otomobil ile M.N.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada F.Ç., M.N.Y., A.Ç., Z.Ç. ve M.Y. isimli şahıslar yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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