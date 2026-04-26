Muş'ta Feci Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Bulanık Muş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi. Yaşanan kazada 16 kişi yaralandı.

Bulanık-Muş kara yolunun Karakale köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABM 796 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kazada sürücü ile yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

