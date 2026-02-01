Muş’ta Dakikalarla Yarış... Operatör Çığ Altında Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan güzergâhı ulaşıma açmak için çalışma yürüten karayollarına ait kar savurma aracının üzerine çığ düştü. Olay, Keklik Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Çığın düşmesiyle kar yığını altında kalan araca ulaşmak için bölgeye iş makineleri ve ekipler sevk edildi. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucunda araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

DURUMU İYİ

Araçta bulunan operatör ekipler tarafından sağ olarak kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bölgede yol açma çalışmalarının güvenlik önlemleri artırılarak sürdürüldüğünü bildirdi.

