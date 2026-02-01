Muş’ta Dakikalarla Yarış... Operatör Çığ Altında Kaldı

Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda yol açma çalışması yapan karayollarına ait kar savurma aracının üzerine çığ düştü. Araçtaki operatör ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan güzergâhı ulaşıma açmak için çalışma yürüten karayollarına ait kar savurma aracının üzerine çığ düştü. Olay, Keklik Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Çığın düşmesiyle kar yığını altında kalan araca ulaşmak için bölgeye iş makineleri ve ekipler sevk edildi. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucunda araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Muş’ta Dakikalarla Yarış... Operatör Çığ Altında Kaldı - Resim : 1

DURUMU İYİ

Araçta bulunan operatör ekipler tarafından sağ olarak kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bölgede yol açma çalışmalarının güvenlik önlemleri artırılarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Muş Çığ
Son Güncelleme:
