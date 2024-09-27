Muş'ta Ambulans Kaza Yaptı: 2 Yaralı

İddiaya göre, Muş-Bitlis karayolu şeker fabrikası mevkiinde, hasta almaya giden ambulans, aniden önlerine çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu refüje çıktı. Kazada ambulans şoförü Y.Ç. ve sağlık görevlisi A.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA