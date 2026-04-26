Muş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Muş'un Bulanık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Muş’un Bulanık ilçesinde saat 19.48’de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Bulanık (Muş)
Tarih:2026-04-26
Saat:19:48:23 TSİ
Enlem:39.30778 N
Boylam:42.22611 E
Derinlik:15.56 km
Kaynak: Haber Merkezi
