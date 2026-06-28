Muş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Muş Bulanık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş Bulanık'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 22.23'te meydana gelen depremin derinliği 14.76 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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