Muş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Muş Bulanık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş Bulanık'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 22.23'te meydana gelen depremin derinliği 14.76 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 28, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Bulanık (Muş)
Tarih:2026-06-28
Saat:22:23:24 TSİ
Enlem:39.30056 N
Boylam:42.20778 E
Derinlik:14.76 km
Detay:https://t.co/juBDkwYrsS@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: