Muş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş Bulanık'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 22.23'te meydana gelen depremin derinliği 14.76 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi