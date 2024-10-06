Muş’ta 100 Yıllık Gelenek Sürüyor: Beklenen Hasat Başladı

Yücetepe Köyü Muhtarı Vahdettin Akçan, her yıl ekim ayında gerçekleştirilen bu geleneğin 109 yıldır sürdüğünü ifade etti. Muhtar Akçan, "Her yıl bir gün belirleyip camiden anons yapıyoruz. Köylüler traktör ve atlarla belirlenen bölgelere giderek ceviz topluyor. Bu yıl da ceviz hasadımız yaklaşık 10 gün sürecek. Köylüler ve dışarıdan gelen gurbetçilerimiz bu zamanı heyecanla bekliyor" diye konuştu. Muhtar Akçan, ceviz ağaçlarının köyün ortak malı olduğunu ve hasadın da köylüler arasında eşit paylaşıldığını belirterek, “Köylüler topladıkları cevizleri ihtiyacına göre satıyor ya da saklıyor. 5 kilometre uzaklıkta vadide bulunan ceviz ormanımıza traktör ve atlarla ulaşıyoruz” dedi.