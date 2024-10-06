Muş’ta 100 Yıllık Gelenek Sürüyor: Beklenen Hasat Başladı
Muş’un Yücetepe köyünde, yaklaşık bir asırdır devam eden geleneksel ceviz hasadı bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Muş merkeze 30 kilometre mesafede bulunan köyde, ceviz hasadı etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da çevre köylerden ve il dışından gelen misafirlerin katılımıyla adeta bir festival havasında gerçekleşiyor.
Kaynak: İHA
Köy muhtarı Vahdettin Akçan’ın cami hoparlöründen yaptığı duyuru ile sabahın erken saatlerinde toplanan köylüler, traktörlerle köyün yüksek kesimlerine doğru yola çıktı. Yaklaşık 5 bin ceviz ağacına ev sahipliği yapan köyde, ceviz hasadı büyük bir heyecanla başladı. Köylüler, topladıkları cevizlerin bir kısmını kışlık olarak saklarken, bir kısmını da satışa sunuyor.
Yücetepe köyü, yıllardır süregelen ceviz hasadı geleneği ile biliniyor. Köyün yüksek kesimlerinde yer alan ceviz ağaçlarından elde edilen ürünler, kalitesi ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan toplu hasat, köyde her yıl adeta bayram havasında geçerken, nesilden nesile aktarılan tekniklerle cevizler toplanıyor. Köylüler, doğal ortamlarda yetişen cevizlerin, bölgeye özgü bir tat sunduğunu belirtiyor.
Yücetepe Köyü Muhtarı Vahdettin Akçan, her yıl ekim ayında gerçekleştirilen bu geleneğin 109 yıldır sürdüğünü ifade etti. Muhtar Akçan, "Her yıl bir gün belirleyip camiden anons yapıyoruz. Köylüler traktör ve atlarla belirlenen bölgelere giderek ceviz topluyor. Bu yıl da ceviz hasadımız yaklaşık 10 gün sürecek. Köylüler ve dışarıdan gelen gurbetçilerimiz bu zamanı heyecanla bekliyor" diye konuştu. Muhtar Akçan, ceviz ağaçlarının köyün ortak malı olduğunu ve hasadın da köylüler arasında eşit paylaşıldığını belirterek, “Köylüler topladıkları cevizleri ihtiyacına göre satıyor ya da saklıyor. 5 kilometre uzaklıkta vadide bulunan ceviz ormanımıza traktör ve atlarla ulaşıyoruz” dedi.
Yücetepe köylülerinden Ramazan Yıldırım ise, ekim ayının ilk haftasında hasat yapılmasının gelenek haline geldiğini dile getirdi. Ceviz toplama gününün köyde adeta bir festival havasında geçtiğini belirten Yıldırım, “Her yıl ekim ayının ilk haftasında köylüler olarak ceviz toplamaya çıkıyoruz. Cami hoparlöründen yapılan anonsla herkes topluca harekete geçiyor. 109 yıllık bu geleneği sürdürüyor olmaktan memnunuz. Köylüler olarak hep birlikte çalışıyoruz, ailecek bu sürece katılıyoruz. Herkesin heyecanla beklediği bir zaman dilimi” diye konuştu.