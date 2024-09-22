Muş'a Şehit Ateşi Düşmüştü: Yakınları Kaza Yaptı! 1 Ölü, 5 Yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Muş'a Şehit Ateşi Düşmüştü: Yakınları Kaza Yaptı! 1 Ölü, 5 Yaralı

Alınan bilgilere göre; şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak isteyen yakınları Batman’dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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