Muş Malazgirt'te Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl 22 bin dekar alanda 134 bin ton kota ile şeker pancarı alım kampanyası başladı.

İlçenin tarımsal potansiyelinin bir kez daha gözler önüne serildiği bu kampanya, bölge çiftçileri için büyük bir ekonomik katkı sağlıyor. Pancar alım tesislerinde düzenlenen törende konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Malazgirt'in sadece tarihi değil, tarımsal üretimiyle de öne çıkan bir ilçe olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bu yıl 134 bin ton pancar alımı hedefliyoruz. Malazgirt, fabrikamız için stratejik öneme sahip ve şeker pancarı üretiminde büyük bir paya sahip" dedi.

Törene katılan Şeker-İş Sendikası Ağrı İl Başkanı Ağit Arslan ise Ağrı Şeker Fabrikası'nın yeni yönetimine ve ekibine güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Arslan, "Yeni müdürümüz Kürşat Erdoğan ve ekibiyle birlikte Ağrı Şeker Fabrikası'nın makus tarihini değiştireceğiz. Daha güçlü bir üretim sürecine giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende, şeker pancarlarını kantara ilk getiren üç çiftçiye ödülleri takdim edildi.