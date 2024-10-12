Muş Belediyesi Hayvan Katliamına mı Hazırlanıyor? Gebze'deki Barınakla Gündeme Gelmişti... O İlaçtan Yüzlerce Almışlar

Gebze Belediyesi’nde gerçekleşen hayvan katliamının ardından gözler Keta-Control ilacına çevrildi. Muş Belediyesi’nin de hayvanların uyutulması için kullanılan bu ilaçtan 620 adet aldığı ortaya çıktı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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Muş Belediyesi Hayvan Katliamına mı Hazırlanıyor? Gebze'deki Barınakla Gündeme Gelmişti... O İlaçtan Yüzlerce Almışlar

Gebze Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen hayvan katliamı kamuoyu vicdanını yaraladı. Aralarında yavruların da olduğu 45 hayvanın ilaçlanarak katledilmesi üzerine pek çok tepki açıklaması da beraberinde geldi.

Hayvan hakları savunucuları öldürme işleminin Keta-Control isimli ilaçla yapıldığını belirtirken, barınakta hayvanların çöpe atıldığı poşetlerden de çıkan ilaç tüplerine el konuldu. Bir anestezi ilacı olan Keta- Control aynı zamanda hayvanların öldürülmesi için kullanılıyor.

Muş Belediyesi Hayvan Katliamına mı Hazırlanıyor? Gebze'deki Barınakla Gündeme Gelmişti... O İlaçtan Yüzlerce Almışlar - Resim : 1

Keta-Control ilacının çeşitli ecza depolarından temini mümkünken Muş Belediyesi’nin 9 ay arayla 620 adet Keta-Control ve 230 adet Control ilacı aldığı ortaya çıktı.

Muş Belediyesi Hayvan Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, 28 Mart’ta ihaleye çıktı. Doğrudan temin yoluyla 300 adet 50 cc Keta-Control, 150 adet 50 cc Control ve 2 bin 500 adet üflemeli enjektör aldı. Muş Belediyesi bu satın alımdan 9 ay önce de 320 adet 25 cc Keta-Control, 80 adet 50 cc Control ve 2 bin 500 üflemeli enjektör alımı gerçekleştirmişti.

Muş Belediyesi Hayvan Katliamına mı Hazırlanıyor? Gebze'deki Barınakla Gündeme Gelmişti... O İlaçtan Yüzlerce Almışlar - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda 30 Temmuz tarihinde oylamada AKP ve MHP oylarıyla Hayvanları Koruma Kanun’da değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte "topla, aşıla ve kısırlaştır, yerine bırak" metodu yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenleme sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasının önünü açtı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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