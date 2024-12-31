Murat Ülker'den Bir İlk! Rekor Satan Ürünün Tarifini Verdi
Yılbaşına sayılı günler kala, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, iştiraklerinden Lovells çikolatası ile hazırlanan özel bir tarifle dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülker, Lovells çikolatalarıyla yapılan vişneli çikolata ezmesi tarifini sosyal medya üzerinden paylaştı. Tarif, şef Eyüp Kemal Sevinç tarafından hazırlanarak, g2m YouTube kanalında izleyicilere sunuldu.
Malzemeler
40 gram vişne marmelatı
250 gram Lovells bitter çikolata
80 gram tereyağı
30 gram kakao yağı
Hazırlanışı
Tencereye tereyağını ekleyerek eritin.
Ardından Lovells bitter çikolatayı ekleyip iyice karıştırın.
Karışıma vişne marmelatı ve kakao yağını da ilave ederek homojen bir kıvam elde edin.
Hazırlanan karışımı bir kalıba dökün ve buzdolabında +4 derecede yaklaşık 2 saat dinlendirin.
Çıkardıktan sonra dilimleyin ve üzerini fıstık, fındık ya da hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin.