Murat Ülker'den Bir İlk! Rekor Satan Ürünün Tarifini Verdi

Hazırlanışı

Tencereye tereyağını ekleyerek eritin.

Ardından Lovells bitter çikolatayı ekleyip iyice karıştırın.

Karışıma vişne marmelatı ve kakao yağını da ilave ederek homojen bir kıvam elde edin.

Hazırlanan karışımı bir kalıba dökün ve buzdolabında +4 derecede yaklaşık 2 saat dinlendirin.

Çıkardıktan sonra dilimleyin ve üzerini fıstık, fındık ya da hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin.