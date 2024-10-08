Murat Ülker Kırmızı Çizgiyi Çekti
Evden çalışma ve ofisten çalışma konusundaki tartışmalar sürerken Yıldız Holding İnsan Kaynakları Başkanı Bahattin Aydın'ın ofiste çalışma-uzaktan çalışma tartışmaları ile ilgili yazısını paylaşan Murat Ülker de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Holding İK Başkanı Bahattin Aydın’dan Dikkat Çeken Paylaşım: "Zamanın Ruhu Çalışanları Ofise Geri mi Çağırıyor?"
Yıldız Holding İnsan Kaynakları Başkanı Bahattin Aydın, LinkedIn hesabında pandemi sonrası değişen iş yapış şekilleri ve şirketlerin bu konudaki kararlarını ele aldığı bir makale paylaştı.
Aydın, Amazon’un uzaktan çalışmayı sonlandırma kararına atıfta bulunarak, "Zamanın ruhu çalışanları ofise geri mi çağırıyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Makalesinde, uzaktan çalışma düzenlemelerinin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
MURAT ÜLKER: ISRAR EDİYORUM
Bahattin Aydın'ın yazısını alıntılayan Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Uzaktan çalışmak yerine “işin yerinden” çalışmak demiştim. Israr ediyorum" ifadelerini kullanırken şu şekilde konuştu:
“… Dengeli bir yaklaşımın “tek beden herkese uyar” bakış açısıyla değil; ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış “terzi işi” bir modelden geçtiğini söylemekte fayda var. Yıldız Holding’de uyguladığımız UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri bunun örneklerinden bir tanesi…
Uzaktan ve hibrit çalışmanın çalışanlar açısından akla ilk gelen faydası zaman kazandırması. Biz de çalışanlarımızla görüşmelerde benzer bir içgörü elde ediyoruz…
UYDU Yeni Nesil Çalışma Modellerinde çalışanlarımızın ofisten çalışacakları günleri seçebildikleri, ekip arkadaşlarının hangi günlerde ofiste olduklarını görebildikleri, çalıştıkları binanın doluluk oranını görebildikleri Akıllı Uydu uygulamasını geliştirdik…” diye sözlerini sürdürüyor. Uydu çalışma modeli ile dijitalleşme, değişen iş takip ve performans ölçüm sistemlerinin ve daha birçok dijital uygulamanın nasıl devreye alındığını anlatıyor."