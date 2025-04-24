Murat Ongun'un Avukatı Gözaltına Alındı

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.

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Murat Ongun'un Avukatı Gözaltına Alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber tutuklanan isimlerden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı

Günel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları başlatılmıştı.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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