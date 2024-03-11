Murat Kurum'un katıldığı Habertürk'te Gazze sorusuna sansür

İBB adayı Murat Kurum'un katıldığı canlı yayında Gazze sorusunu sormak isteyen gencin mikrofon elinden alındı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir? programına konuk oldu.

Kurum, programda siyasi sorular hariç birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum'un seçim şarkısını yazan Orhan Gencebay da programın konukları arasındaydı.

Bir gencin Kurum'a Gazze ile ilgili soru yöneltmesinin ardından stüdyodan bir sesin "Bu olmaz. Mikrofonu alabilir miyiz?" dediği duyuldu. Bunun üzerine genç sorusunu soramayarak mikrofonu devretti.

Programın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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