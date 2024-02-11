Murat Kurum atasözünü yanlış anlamış: Geçti Bolu'nun pazarı...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Murat Kurum, katıldığı bir programda mevcut İBB Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimlerindeki rakibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Kurum, İmamoğlu için "Kusura bakmayın, yönetemediniz, yönetemiyorsun" dedi.

Ayrıca Kurum, eleştirisini bir atasözüyle devam ettirmek istedi ve doğrusu "Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" olan atasözünü "Geçti 'Bolu'nun' pazarı derler ya o pazar geçti" şeklinde söyledi.

Bu karıştırmasıyla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Kurum hakkında çokça paylaşım yapıldı.

'GEÇTİ BOR'UN PAZARI SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE HİKAYESİ'

Bor, Niğde'nin pazarı ile meşhur olan bir ilçesidir. Salı günü kurulan bu pazarda, insanın aradığı her şey bulunurmuş. Söylentiye göre; pazara gelmekte olan bir köylü, bir su kenarında hem kendini hem de eşeğini dinlendirmek ister. Eşeği ağaca bağlar. Bir ağacın altına oturur. Dinlenirken uyuya kalır. Uyandığında vaktin iyice ilerlediğini görür. Eşeğine atlar, yola koyulur. Artık pazar dağılmıştır. İşini bitirip köye dönmekte olan köylüler, adamın halini görünce , “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye” derler.

Kaynak: Gerçek Gündem