Murat Karayalçın'dan SHP Tepkisi: 'Yeni Bir Bölünmeye Fırsat Vermemeliyiz'

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu.

Partinin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

'SHP YENİDEN KURULDU DENİLEMEZ'

SHP'nin yeniden hayata geçirilmek istendiği iddiaları kamuoyunun gündemine bomba gibi düşerken, SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın, "Öyle bir şey olamaz, buna SHP yeniden kuruldu denilemez" cümleleriyle parti girişimine tepki gösterdi.

'YENİ BİR BÖLÜNMEYE ASLA FIRSAT VERMEMELİYİZ'

Karayalçın, "SHP'nin tekrar kurulduğunun söylenebilmesi için, o dönemde CHP ile birleşmeye karar veren ve bir anlamda SHP'yi kapatan son yönetimin açma kararı vermesi gerekir. SHP'nin isminden yararlanmak isteyen birileri bir girişimde bulunmuş, öyle görünüyor. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

'BİZ CHP OLARAK İKTİDARA YÜRÜYORUZ'

Murat Karayalçın ayrıca, "Biz CHP olarak iktidara yürüyoruz. Yeni bir bölünmeye asla fırsat vermemeliyiz. Bugün Fransa'daki seçimlerin sonucu da, birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir" yorumunda bulundu.