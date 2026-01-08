Murat Çalık Yine Hastaneye Kaldırıldı: Ameliyat Olacak

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 10 aydır cezaevinde olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Çalık'ın 13 Ocak'ta ameliyat olacağı duyuruldu.

Murat Çalık Yine Hastaneye Kaldırıldı: Ameliyat Olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugün yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve kendisine iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

AMELİYAT OLACAK

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullandı.

Çalık'ın ameliyat olmasına karar verildi. Murat Çalık 13 Ocak Salı günü ameliyat olacak.

Kaynak: Halk TV

ÇOK OKUNANLAR
