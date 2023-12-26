Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek

ZEYTİNBURNU

NO: 35224245

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY, SEMİHA ŞAKİR sk / MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/3., 75/3. ARA, 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 54/B, 57/1., 57/19., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 26/12/2023 09:00:00 - 26/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224235

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 52., 52/10., 52/5., 52/6., 52/7., TAŞ CAMİİ sk bölgelerinde 26/12/2023 09:00:00 - 26/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224197

İSTANBUL sk ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 41/1., 45., 45/1., 45/3., 45/4., 45/6., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 26/12/2023 09:00:00 - 26/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224275

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 104., 107/1., 108/1., 108/2., 109., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR sk bölgelerinde 26/12/2023 09:00:00 - 26/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224247

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI (G/1) sk bölgelerinde 26/12/2023 09:00:00 - 26/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224265

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/10., 85/4., 85/5., BALIKLI YOL sk bölgelerinde 26/12/2023 09:00:00 - 26/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.