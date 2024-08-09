Muhtarlık Kavgasında Kan Aktı: 2 Yaralı!

Samsun’da muhtarlık seçimi husumeti yüzünden kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

Muhtarlık Kavgasında Kan Aktı: 2 Yaralı!

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yaşar Ç., Şaban E. ve Fatih U. arasında muhtarlık seçimi husumeti yüzünden kavga çıktı.

Eski muhtar Fatih U., çıkan arbedede Yaşar Ç. ve Şaban E.’yi bıçakladı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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