Muhtara Yol Ortasında Silahlı Saldırı
Konya’nın Ereğli ilçesinde mahalle muhtarına silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasında gerçekleşen saldırıda muhtar bacağından vuruldu.
Silahlı saldıır, saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
BACAĞINDAN VURULDU
Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Kaynak: DHA
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