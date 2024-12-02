Muhtara Yol Ortasında Silahlı Saldırı

Konya’nın Ereğli ilçesinde mahalle muhtarına silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasında gerçekleşen saldırıda muhtar bacağından vuruldu.

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Silahlı saldıır, saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Muhtara Yol Ortasında Silahlı Saldırı - Resim : 1

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhtara Yol Ortasında Silahlı Saldırı - Resim : 2

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

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Kaynak: DHA

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