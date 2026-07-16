Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümünde FETÖ Şüphesi: Adil Öksüz ve Bylock Bağlantıları Ortaya Çıktı

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BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, FETÖ'nün olayla muhtemel bağlantısına dair tespit ve iddialar ortaya çıktı.

Kaza bölgesinde olay anında üç savaş uçağının bulunduğu ve bu uçakların helikopteri etkilemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

SAVAŞ UÇAĞI PİLOTUNUN ADİL ÖKSÜZ İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağı pilotlarından Ali Armağan'ın, FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu tespit edildi.

KAZA DÖNEMİNDE FETÖ'NÜN YOĞUN İLETİŞİM TRAFİĞİ

Kaza öncesinde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görevli isimlerin, özellikle Malatya'da gerçekleştirdiği görüşmelerin dikkat çekici olduğu belirtildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından Cağfer Sarıkaya'nın, Adil Öksüz ve Harun Biniş ile birlikte helikopter kazasından 2 gün önce ABD'ye gittiği belirlendi. Kaza sonrası FETÖ'nün hava mahrem imamlarından Kemal Batmaz ile Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş'ın İstanbul'da yüz yüze görüşmesi dikkat çekici bulundu.

BYLOCK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ mensuplarına ait ByLock yazışmalarında geçen, Yazıcıoğlu hadisesinin 'tereyağından kıl çeker gibi halledildiği' yönündeki ifadeler yer aldı.

FETÖ'den ayrılan bir ismin, Fetullah Gülen'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'açığı bulunamayınca ortadan kaldırılması' talimatını verdiğini iddia ettiği belirtildi.



Hazırlanan bilgi notunda; olay bölgesindeki savaş uçaklarından FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına, ByLock mesajlarından örgüt mensuplarının olay öncesi ve sonrasındaki sıra dışı görüşmelerine kadar birçok hususa dikkat çekildi.

SAVAŞ UÇAKLARININ ŞÜPHELİ HAREKETLERİ

Güvenlik birimlerinin çalışmalarına göre, helikopterin düştüğü bölgede olay anında üç savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Bu uçaklardan ikisinin Amasya 5. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16’lar, diğerinin ise Malatya Erhaç Askerî/Sivil Havalimanı’ndan havalanan bir F-4 olduğu tespit edildi.

Radar kayıtlarında F-4 savaş uçağının belirli bir süre radardan kaybolduğu; bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği veya alçak uçuşla meydana gelebileceği değerlendirildi. Bu nedenle savaş uçaklarının bilinçli ya da bilinçsiz şekilde helikopterin kırıma uğramasına yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Devlet Denetleme Kurulu raporunda da F-4 ve F-16 gibi savaş uçaklarının alçak irtifa uçuşlarının helikopterler açısından tehlike oluşturabileceği belirtildi. 1990’lı yıllarda Eskişehir’de bir F-4’ün helikopterin yakınından geçmesi sonucu oluşan basınçla helikopterin düştüğü olay da örnek gösterildi.

F-4 PİLOTUNUN ADİL ÖKSÜZ BAĞLANTISI

Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan’ın, uçuş saatini tamamlamak amacıyla olaydan 5 gün önce, 20 Mart 2009’da Malatya’ya geldiği belirlendi. Armağan’ın daha sonra FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde bulunduğu kayıtlara yansıdı.

Yapılan incelemelerde Armağan’ın 2010 yılından itibaren örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu tespit edildi.

Adil Öksüz’ün evindeki aramalarda ele geçirilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan bir kitap üzerinde Ali Armağan’ın eşi Şerife Armağan’a ait parmak izlerinin bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ Organizasyonu: Savaş uçakları şüphesi, mahrem imamların trafiği ve Bylock yazışmaları ortaya çıktı

FETÖ'NÜN İLETİŞİM TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKARTILDI

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görevli isimlerin kazadan hemen önce gerçekleştirdiği görüşmeler oldu. Dönemin İstanbul Hava Mahrem İmamı Erol Sağlam’ın 21 Mart 2009’da İstanbul’dan Diyarbakır’a, buradan da Malatya’ya geçtiği belirlendi.

Sağlam’ın Malatya’da, örgütün Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş ile buluştuğu ve 22 Mart’ta İstanbul’a döndüğü tespit edildi. Erol Sağlam ve Ali Cingitaş’ın ortak irtibatlarının ise Hava Mahrem İmamı Cağfer Sarıkaya olduğu belirlendi.

Ortak irtibat konumundaki Cağfer Sarıkaya’nın, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde yakalanan Harun Biniş ve firari Adil Öksüz ile birlikte 23 Mart 2009’da İstanbul’dan ABD’ye gittiği tespit edildi.

Söz konusu seyahatin, helikopter kazasından yalnızca 2 gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş’ın da kazadan 5 gün sonra, 30 Mart 2009’da İstanbul’a gittiği belirlendi.

KAZANIN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

Güvenlik birimlerinin elde ettikleri bilgilere göre Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş’ın İstanbul’da, daha önce irtibatının bulunmadığı belirtilen FETÖ’nün hava mahrem imamlarından Kemal Batmaz ile görüştüğü tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü’nü yöneten isimlerden biri olduğu belirlenen Kemal Batmaz’ın, Erol Sağlam ve Ali Cingitaş ile İstanbul’da buluştuğu kaydedildi. Cingitaş ile Batmaz’ın geçmiş yıllarda iletişimlerinin bulunmamasına rağmen olayın hemen ardından irtibat kurmaları ve yüz yüze görüşmeleri, güvenlik birimlerince dikkat çekici bulundu.

BYLOCK’TA 'İŞ HALLEDİLDİ' MESAJI

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ByLock yazışmaları da incelendi. Olay tarihinde FETÖ’nün Elazığ İl İmamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu ile örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada çarpıcı ifadeler yer aldı.

Mesajda şu ifadelerin kullanıldığı belirlendi:

“Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim, noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi. Amerika’ya gittiğimde büyüğümüz, sürecin en sıkıntılı hadisesiydi, dedi.”

'YAZICIOĞLU FETÖ'NÜN TEKLİFİNİ REDDETTİ' İDDİASI

Daha önce FETÖ yapılanması içerisinde bulunduğunu söyleyen Abuzer Dilekçi’nin 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne kendiliğinden başvurarak verdiği ifadeler de dosyaya girdi.

Yurt müdür yardımcılığı yaptığı belirtilen Dilekçi, “Jhosef” kod adlı ve Fetullah Gülen’in özel adamlarından biri olduğunu ileri sürdüğü kişinin, Türkçe Olimpiyatlarını organize ettiğini, HSYK tayinleriyle ilgilendiğini ve örgütün ülke sorumlularını belirlediğini anlattı.

Dilekçi, söz konusu kişinin bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu’nun FETÖ’nün yanında yer alması yönündeki teklifi geri çevirdiğini söylediğini aktardı.

GÜLEN'DEN 'ORTADAN KALDIRIN' TALİMATI

Dilekçi’nin beyanına göre, Yazıcıoğlu’nun örgütün yanında yer almayı reddettiği Fetullah Gülen’e bildirildi. Gülen’in önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun açığının araştırılması talimatını verdiği, ancak herhangi bir açık bulunamayınca 'ortadan kaldırın' dediği ifadelere yansıdı.

Dilekçi, bu anlatımlardan Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin FETÖ tarafından düşürülerek öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Söz konusu beyanların adli makamların soruşturma dosyasına yansıdı.

KARANLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR

Adli makamlar, ortaya çıkan savaş uçağı hareketleri, FETÖ’nün hava mahrem yapılanmasının olay öncesi ve sonrasındaki sıra dışı temasları, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz bağlantıları, ByLock yazışmaları ve örgüt içinden gelen beyanların soruşturmanın seyri açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Soruşturma makamları, kazanın oluş şekli ile FETÖ’nün olay öncesindeki ve sonrasındaki faaliyetleri arasındaki muhtemel bağlantıları bütün yönleriyle araştırırken; soruşturma kapsamında en son gözaltına alınan 27'si mevcutlu 2'si tutuklu 29 şüphelinin ifadelerinin devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: TGRT Haber